L’écran pourra être loué pour la somme de 20.000 euros par jour, une somme justifiée par l’investissement de l’entreprise Ledshine qui atteint le million d’euros.

Dans le quotidien Het Laatste Nieuws, le patron de l’entreprise a avancé d’autres chiffres pour le moins impressionnants. L’écran possède ainsi 6.230.016 pixels, ce qui offre une qualité quatre fois plus précise que la haute définition Full HD. Il compte en outre pas moins de 18.690.048 ampoules individuelles, et peut tourner à 360 degrés.

Jusqu’ici, le plus grand écran mobile était britannique et faisait 120 m². Il n’offrait toutefois pas une image parfaite en 16/9. Le nouvel écran fabriqué en Flandre devrait être prêt à la fin du mois et sera lancé le 10 avril prochain lors d’une bourse à Francfort. La Ville d’Anvers aurait déjà manifesté son intérêt, et compterait ainsi y projeter les matchs des Diables rouges lors de la prochaine Coupe du monde.