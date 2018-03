Le ministre-président flamand Geert Bourgeois (N-VA) n’a pas caché son mécontentement face aux déclarations de Donald Trump. "Ce n’est une bonne chose pour personne", a-t-il commenté.

"Cela touche les consommateurs américains, les liens transatlantiques et le commerce mondial dans son ensemble. L'économie européenne, mais aussi l'économie flamande, la 3e plus ouverte au monde, sont sensibles à de telles mesures qui visent à limiter les échanges. Le protectionnisme est dangereux, il entraîne des réactions, des escalades et des conflits", a-t-il encore souligné. Geert Bourgeois estime en outre que les Etats-Unis ne respectent pas leurs engagements pris dans le cadre de l’OMC.

Si le locataire de la Maison Blanche venait à introduire les nouvelles taxes sur les importations, il risquerait de provoquer une guerre commerciale avec ses principaux partenaires, dont la Chine et l’Union européenne. Geert Bourgeois attend à présent sur l’UE défende ses intérêt commerciaux, en favorisant le dialogue.