AP

A.Fr. (avec Belga) Les Finances s’intéressent de plus près aux Belges qui investissent dans les monnaies virtuelles utilisables sur un réseau informatique décentralisé, de pair à pair. Les plus connues sont sans doute les bitcoins. De premiers dossiers ont été ouverts. D’autres pourraient suivre, indiquent les quotidiens De Standaard et Het Nieuwsblad ce vendredi.