La démolition de l’ancienne usine du constructeur automobile Ford sur le site de Genk avait débuté au milieu de l’an dernier. Plus de 40 hectares de bâtiments et installations vont ainsi disparaître, car le site reçoit une nouvelle affectation. Il accueillera ainsi un nouveau parc d’entreprises pour l’industrie de haute technologie et l’e-commerce, un centre de transbordement pour des marchandises, et des entrepôts de produits chimiques.