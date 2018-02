Le principe de la coopération entre les chaînes de grands magasins et la police fédérale est simple: lorsque les commerçants croient faire face à une bande organisée, et non à des voleurs isolés, ils en informent la police via une plateforme en ligne sécurisée. Ils peuvent y partager des images de caméras de surveillance, des photos ou des descriptions de faits criminels. La police analyse ensuite ces données, à la recherche de liens potentiels.