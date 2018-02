Quant à la dette publique, elle s'est "significativement repliée pour la première fois depuis des années", passant à 102,8% du PIB. "Il s'agit toutefois de ne pas se reposer sur ses lauriers. La bonne conjoncture économique doit être exploitée pour constituer des réserves pour l'avenir" alors que les défis sont nombreux, a souligné le gouverneur. La dette publique reste en effet élevée et le vieillissement de la population, malgré la réforme des pensions, entraînera des coûts supplémentaires.

En outre, se posent dorénavant des questions telles que la mobilité, la transition énergétique ou la garantie d'un filet de sécurité sociale qui appellent des réponses. Face à ces zones d'ombre, la BNB plaide pour le maintien d'un équilibre budgétaire, d’une coordination budgétaire entre les différents niveaux de pouvoir ainsi que pour la poursuite des réformes structurelles soutenant le potentiel de croissance de l'économie.

"Du côté des dépenses, il y a également de la marge pour des ajustements propices à la croissance, en particulier en matière d'investissements de soutien à l'économie et au tissu social", a encore estimé la Banque Nationale. "2017 était une bonne année pour l'Europe et pour la Belgique, où de nombreux emplois ont été créés. Mais il faut poursuivre les efforts afin d'assurer une croissance durable et inclusive. Un dicton dit que c'est quand il y a du soleil qu'il faut réparer le toit. D'un point de vue économique, 2017 a été une année ensoleillée. Nous avons donc réparé le toit et il faut continuer", a conclu Jan Smets.