Fort de ce succès, le CCB lance à présent un guide de référence en ligne à destination des entreprises et organisations, elles qui sont "toujours plus dépendantes de l'informatique et de la vente en ligne, devenant plus vulnérables à la cybercriminalité". Le guide contient 150 mesures à mettre en œuvre afin de se renforcer par rapport aux cyberattaques.

"De la sorte, nous voulons nous assurer que la Belgique devient un des pays les moins vulnérables en Europe", a souligné Miguel De Bruycker, directeur du CCB. Le Premier ministre Charles Michel se dit, lui, "convaincu" que cette problématique est devenue "un défi crucial". Selon lui, la démocratie est dès lors en danger.

"Regardez les enquêtes aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni. Sans des mesures préventives, il peut y avoir un impact sur des choix démocratiques. La cybersécurité est donc très importante."

Doté de dix collaborateurs lors de sa création, en juillet 2015, le CCB bénéficiera d’ici 2019 de l’engagement de 36 membres du personnel supplémentaires.