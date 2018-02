Belga

A.Fr. (avec Belga) L’action de grève lancée ce lundi par les syndicats socialiste et libéral de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, à la suite de l’échec de la réunion « de la dernière chance » de vendredi avec la direction, perturbe les transports en commun bruxellois et la circulation automobile dans la capitale. Seule la ligne de métro 1 est en service ce lundi matin, tout comme une vingtaine de lignes de tram et environ la moitié des 50 lignes de bus dans la capitale. Le syndicat chrétien ne participe pas aux actions. Pas de piquets de grève aux dépôts de la Stib, mais des barrages filtrants.