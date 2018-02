Depuis le début de cette année, les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires ont augmenté. Pour l'instant, il s'agit que d'une légère augmentation: pour un prêt à taux fixe d'une durée de 20 ans, par exemple, le taux d'intérêt moyen est passé de 1,9 % à un peu plus de 2 %.

Mais la tendance est claire. Comme l'économie se porte bien et que les taux d'intérêt à long terme sont à la hausse, les experts s'attendent à ce que les taux hypothécaires augmentent graduellement.

"Si l'on considère les stimuli économiques et les modèles de croissance dans tous les blocs économiques du monde, il est logique que lea tendance à la baisse soit définitivement révolue", a déclaré Tom Simonts, économiste financier à la KBC.

Avec une grande prudence, on peut dire que cela semble la fin de la tendance des prêts immobiliers bon marché. Mais cela ne veut pas dire non plus que cela va changer dès demain, il faudra des années avant que cela change vraiment. Mais il est vrai que les taux que l’on voit actuellement on ne les verra sans doute plus au cours des cinq ou dix prochaines années.

Les taux d'intérêt sont pour le moment encore à un niveau historiquement bas, donc c’est toujours le bon moment d’emprunter très bon marché pour acheter une maison.