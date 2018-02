A.Fr. (avec Belga) Le géant pharmaceutique Perrigo américain, acquéreur de l’entreprise Omega Pharma, exige au moins 1,9 milliard d'euros de la part de Marc Coucke et du fond d’investissement Waterland, arguant d'une fraude dans la vente en 2014. L’entrepreneur gantois Marc Coucke risque en théorie toute sa fortune, et non plus seulement 250 millions d’euros dont il avait été question jusqu’à présent. Il devrait être fixé en 2021.