Les zones d'ombre restent importantes, déplorent ainsi les syndicats, qui s'inquiètent principalement pour le personnel au sol et les fonctions de support. Des synergies avec Eurowings vont être réalisées et cela pourrait nécessiter la suppression ou la délocalisation de certains postes faisant doublon à Bruxelles mais aussi à Cologne et Düsseldorf. Tout cela doit encore être étudié et analysé, selon les déclarations de Thorsten Dirks aux représentants des travailleurs.

Pour le personnel navigant en revanche, des recrutements sont en cours et il n'y a pas d'inquiétudes le concernant. "L'incertitude demeure par contre sur les conditions et la charge de travail à l'avenir", s'inquiète Luc Martin.

"En gros, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais il y a beaucoup d'incertitudes", résume son collègue Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "Toutes les compagnies aériennes en Europe font d'importants bénéfices, sauf Brussels Airlines, nous a-t-on dit. Or, Eurowings veut que le business soit très rentable." Le syndicaliste émet donc des craintes pour l'emploi.

Les organisations se veulent dès lors prudentes et attentives. Elles attendent avec impatience le 12 mars, date à laquelle le patron d'Eurowings reviendra à Bruxelles avec un plan plus détaillé pour l'avenir des salariés de la compagnie belge.