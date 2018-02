Si depuis 2001 Brussels Airlines luttait pour sa survie, à partir de 2008, cela a changé, le nouvel actionnaire allemand, à 45%, apportant son impulsion. L'entreprise intègre d'ailleurs l'alliance internationale de compagnies Star Alliance grâce à ce soutien de poids. Il devint CEO unique en juin 2012.

Outre le lancement de vols vers New York en 2012, puis à destination de Washington et Toronto quelques années plus tard, Bernard Gustin vit la traversée de la période de crise 2010-2014, avec notamment une perte record de 80 millions d'euros en 2011. Les pertes se sont ensuite réduites progressivement jusqu'à arriver à un bénéfice en 2015.

Confronté au succès des compagnies low-cost, le Bruxellois développe un modèle hybride pour son entreprise, qui mêle les spécificités des compagnies à bas coûts et classiques et qui lui a permis de rivaliser avec les Ryanair et autres Vueling. Un ensemble de performances qui convaincra fin 2016 Lufthansa de lever l'option dont le groupe disposait et d'acquérir les 55% restants dans Brussels Airlines. Pendant ce temps, Bernard Gustin lance une ligne vers Mumbai, en Inde, dont le succès est au rendez-vous depuis mars dernier.

"La compétition n'a jamais été aussi forte. Et malgré cela, de plus en plus de voyageurs nous choisissent. Lufthansa était donc le juste choix", disait-il il y a tout juste un an à l'occasion des 15 ans d'existence de Brussels Airlines.