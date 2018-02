"Nous avons convenu avec les syndicats que nous élaborerons un plan d'actions en fonction de ce qui est annoncé lundi", a précisé à l'agence Belga, Filip Lemberechts. Car à ce stade, "il ne s'agit que d'hypothèses" quant aux intentions de Lufthansa.

En cas de mauvaise nouvelle, le syndicaliste n'exclut pas des actions de grève spontanées. Le cas échéant, la réaction des quelque 3.500 travailleurs "pourrait être très émotionnelle". "Ces dernières années, nous avons dû nous battre pour que le modèle soit rentable. Cela ne peut pas être rayé d'un simple coup de crayon", a-t-il relevé.

Parmi les actions possibles: des avions pourraient spontanément rester cloués au sol.

De son côté, Paul Buekenhout, qui a appris l'information via la presse, est également dans l'incertitude la plus totale. "La question cruciale est: est-ce que Brussels Airlines va être intégrée à Eurowings (la filiale low-cost de Lufthansa ndlr.) et si oui, de quelle manière ?" "Nous souhaitons conserver un maximum d'emplois à Brussels Airport, avec un hub qui concentre des services auxiliaires tels que le marketing, les ressources humaines, la comptabilité, etc. "Cela semble manifestement compromis mais nous ne connaissons pas les projets en cours", a précisé à Belga le syndicaliste chrétien.

Paul Buekenhout a ensuite énuméré une série de préoccupations qui lui taraudent l'esprit. Est-ce que Brussels Airlines va devenir une société à bas coûts, qui coupera dans de nombreux domaines? Qu'adviendra-t-il des vols vers l'Afrique ou vers d'autres destinations long-courriers?

À l'issue de la réunion du conseil d'administration qui se tiendra lundi, les syndicats s'attendent à recevoir une invitation pour un conseil d'entreprise extraordinaire. Selon les organisations syndicales, celui-ci pourrait avoir lieu mardi matin ou même déjà lundi soir.