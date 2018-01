Pour accueillir Air Belgium et ses avions, qui prendront dans un premier temps la direction de Hong Kong avant d'autres destinations asiatiques ultérieurement, l'aéroport de Charleroi va dès lors devoir "sensiblement" modifier son infrastructure.

Un terminal Premium fera notamment son apparition à l'actuel terminal Sud (Executive Aviation Terminal) pour satisfaire les besoins des voyageurs des classes business et premium, avec entre autres un business lounge. Les travaux débuteront en mai et dureront un an. Des solutions temporaires seront également mises en place pour garantir le confort des passagers dès les premiers vols.