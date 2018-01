Le centre Inago mène des recherches depuis des années déjà sur la faisabilité de l’élevage d’insectes dans notre pays. Ces nouvelles cellules reproductrices vont stimuler cette recherche.

"Grâce à ces cellules, nous pouvons élever différentes espèces d’insectes dans des conditions idéales", a expliqué Jonas Claeys d'Inagro dans l’émission "De ochtend" (VRT).

"Dans les cellules de culture, nous pouvons ajuster la température et l'humidité en fonction de chaque espèce.

Certaines espèces d’insectes sont destinées à la consommation humaine, d’autres à l’élimination des déchets et enfin d’autres serviront de matière première pour l’industrie cosmétique.

"Nous allons commencer par quatre espèces", ajoute Jonas Claeys : "Les vers de farine, les criquets, les cafards et aussi la mouche de soldat noir. Cette dernière est très riche en protéines et constitue une bonne alternative au soja. Nous envisageons de transformer ces mouches en aliments pour poissons et porcs.

Avec leurs programmes de sélection, les chercheurs d'Inagro veulent acquérir une expérience qu'ils souhaitent ensuite partager avec les producteurs commerciaux. "Même si la mode pour l’élevage des insectes semble diminuer, nous constatons que beaucoup d'agriculteurs s' y intéressent", dit Claeys.

"Les agriculteurs qui élèvent déjà des animaux voient maintenant les insectes comme une alternative attrayante. Les insectes coûtent moins cher et nécessitent moins d'entretien, alors qu'ils peuvent être la nourriture de l'avenir.

L’élevage d’insectes n’a pas encore vraiment percé en Europe. Mais dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Canada et les États-Unis c’est bien le cas. Avec son centre d'expertise de Rumbeke, Inagro veut jouer un rôle de pionnier en Flandre et en Europe.