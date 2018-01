Les syndicats déplorent une énième restructuration de l’entreprise. "Début 2017, l'emploi fixe au sein de DHL Supply Chain était de 855 équivalents temps plein. Fin 2017, il en restait encore 670. Après cette restructuration, on arrivera à moins de 600. Près d'un tiers des emplois auront donc disparu en moins d'un an et demi", regrette Wim De Jonghe, du syndicat socialiste.