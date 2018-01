Le gouvernement fédéral fera tout ce qui est en son pouvoir pour apporter un soutien maximal aux salariés concernés de Carrefour et à leurs familles. C'est ce qu'ont déclaré jeudi le Premier ministre Charles Michel (MR) et le vice-premier ministre et ministre du Travail Kris Peeters (CD&V) dans une première réponse au plan de restructuration de la chaîne de grande distribution. Charles Michel et Kris Peeters "sont en contact avec la direction de Carrefour" et rencontreront les syndicats dès que possible", selon le porte-parole du Premier ministre.