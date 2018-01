Lorsqu’il ouvrit ses portes le long du boulevard de la Woluwe encore champêtre le 4 septembre 1968 - il y a bientôt 50 ans -, le Woluwe Shopping Center présentait un concept révolutionnaire. Sous un même toit, il rassemblait en effet des dizaines de commerces de tous genres, permettant d’y acheter du soutien-gorge au voyage de rêve.

Quatre mois après son ouverture, on enregistrait déjà deux millions de visiteurs. Près d’un demi-siècle plus tard - après une extension et des modifications esthétiques -, le centre commercial voisin de la station de métro Roodebeek ne semble pas avoir perdu sa popularité, malgré les ouvertures successives d’autres shopping centers dans la capitale.

Il doit sans doute une partie de sa popularité aux expositions qui y sont régulièrement organisées, notamment à l’attention des enfants.