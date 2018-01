La Stib a enregistré un total de 401 millions de voyages sur son réseau en 2017, soit une augmentation de plus de 8% et de 31,5 millions de voyages par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un nouveau record et de la plus forte progression annuelle depuis 2003, se félicite la Société bruxelloise de transport public ce vendredi.

En 10 ans, le nombre de voyages réalisés par les bus, trams et métros de la Stib a augmenté de plus de 44%, passant de 277 millions en 2007 à 401 millions l'année dernière, ajoute la société de transport. Seule l'année 2016 fait exception à cette progression annuelle constante, en raison des attentats du 22 mars et du contexte terroriste.

La Stib explique cette progression de la fréquentation par ses efforts pour améliorer la qualité de service et ses investissements en faveur de la mobilité, afin de rendre attractifs les transports publics avec plus de confort, de sécurité et de fréquences.

La plus forte augmentation concerne en particulier la vente des abonnements scolaires qui a progressé de 20% en un an, probablement grâce à la baisse de tarif en 2016. Les embouteillages dans la capitale ont également poussé de nombreux automobilistes à opter pour d'autres modes de déplacement, analyse encore la société de transport.