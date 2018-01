L'organisme qui fête ses 30 ans s'alarme de voir ses activités connaître une telle croissance ces dernières années. Ainsi, en Belgique, un habitant sur sept - dont un enfant sur sept - est exposé au risque de pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration recensés par les centres publics d’aide sociale a également augmenté ces dernières années (+9,3% en 2016), selon les chiffres du baromètre interfédéral de la pauvreté relayé par les Banques Alimentaires.

"Cet anniversaire nous procure un sentiment mitigé. D'un côté, nous sommes fiers de nos collaborateurs et des résultats atteints après 30 ans. D'un autre côté, notre souhait le plus sincère est en fait de ne plus être nécessaires. Chaque année, le nombre de personnes reconnues comme défavorisées et que nous sommes susceptibles d'aider ne cesse de croître, avec une hausse de 30% en 5 ans et de 45% en 10 ans", explique l'administrateur délégué de l'organisme, Jef Mottar.