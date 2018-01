La localité limbourgeoise de Beringen fut l’une des plus importantes pour l’extraction de charbon en Belgique, et aussi l’une des dernières à fermer. C’est le 28 octobre 1989 que la mine de Beringen fermait ses portes. Ses bâtiments et installations témoignent encore toujours d’un large chapitre d’histoire économique, sociale et architecturale belge.