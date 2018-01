"Une année record, cela représente 257 millions de transactions avec une mise moyenne de 4,9 euros. La Loterie Nationale reste un pilier socio-économique dans le pays, contribuant à 11.000 emplois et à financer les bonnes causes à concurrence de 500.000 euros par jour", a souligné Jannie Haek, CEO de la Loterie Nationale.

Le Lotto et Euromillions sont les produits phares de la Loterie puisqu'ils représentent 71% du chiffre d'affaires: 397,6 millions d'euros pour le Lotto (31%) et 509,9 millions d'euros pour l'EuroMillions (40%). Les billets à gratter physiques ou en ligne représentent 20% des revenus (261,9 millions). L'EuroMillions a fait deux grands gagnants en Belgique en 2017 avec des gains de 153 et 23 millions d'euros.

La Loterie a réinvesti plus de 320 millions d'euros en Belgique, dont une rente de monopole de 135 millions d'euros et plus de 185 millions d'euros de subsides à des organisations caritatives, sportives ou encore culturelles.