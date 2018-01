Globalement, la période du Salon de l’Auto est primordiale pour l’ensemble des constructeurs. "Le mois de janvier représente 20% de nos ventes", explique Eric Doms. "Chez Mercedes, le chiffre grimpe à 25%, et jusqu’à 40% pour le premier trimestre chez Opel".

Durant cette période déterminante, tous les constructeurs se retrouvent ainsi sur le pied de guerre. Objectif : attirer un maximum de clients en battant les concurrents à coup d’escomptes, d’avantages en tous genres et de conditions inégalables. Selon Christophe Vloeberghs (Mercredes), les gens s’attendent d’ailleurs à obtenir l’offre idéale.

Notons toutefois que les conditions du Salon sont également disponibles chez tous les concessionnaires. Et que les réductions sont souvent prolongées quelques temps après le Salon de l’Auto. Celles-ci s’élèvent souvent à 10, voire 20%. Mais chaque marque a sa propre approche : certaines tentent de rabaisser le plus possible le prix de base d’un véhicule, d’autres misent principalement sur des options gratuites ou un financement à 0%. La plupart du temps, les vendeurs effectuent de véritables tours de passe-passe pour charmer les clients, qui n’y voient dès lors pas toujours clair. Le message est donc de bien s’informer avant de passer à l’acte.