Les entreprises de Flandre occidentales vont depuis longtemps chercher de la main-d’œuvre en France, "au point que l'on peut voir sur de nombreux parkings d'entreprises davantage de plaques minéralogiques françaises que belges".

Le patronat plaide pour une activation plus poussée des demandeurs d'emploi. "Attirer des travailleurs de Wallonie est beaucoup plus difficile. Visiblement, la barrière de la langue y est plus élevée que pour les Français. Mais nous devons appeler un chat un chat. Les allocations de chômage en France ne sont pas de nature à motiver les gens à rester chez eux."