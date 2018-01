Mercredi, à l'occasion de la journée presse du 96e salon de Bruxelles -qui comme toutes les années paires est consacré à l’automobile et aux deux-roues motorisées- le constructeur suédois Volvo a rendu public ses chiffres de production de son usine gantoise.

En 2017, 239.156 véhicules sont sortis de l'usine Volvo à Gand. En 2016, 248.705 véhicules étaient sortis de l'usine gantoise.

Selon Eric Van Landeghem, managing director chez Volvo, 2017 a été une année de transition avec notamment l'arrivée de la nouvelle version de la XC 40 et l'arrivée de la V60, la première voiture hybride de série construite en Belgique. Au total, 72,6% des véhicules fabriqués à Gand ont été vendus sur le marché européen.

Volvo Gand occupait en 2017 quelque 6.000 employés, soit 400 contrats supplémentaires en 2016-2017, indique le constructeur qui annonce également davantage de contrats fixes sans en préciser la proportion.

Dans l'optique de poursuivre les engagements, le constructeur suédois proposera sur le salon un modèle de recrutement de travailleurs via une intelligence artificielle. Celle-ci testera les connaissances, la motivation et les compétences sociales des candidats via une conversation dynamique, indique la marque.

"Grâce à l'analyse des mots utilisés et des expressions faciales, la Volvo HR90 peut exécuter de manière autonome le "premier tour" de recrutement et formuler des recommandations pour la première génération de "personal service techniciens", un nouveau métier visant à répondre de manière individualisée aux problèmes rencontrés par les clients", ajoute la marque.

Au niveau mondial, le constructeur suédois a immatriculé 571.577 véhicules (+7%), ce qui constitue un record. 18.024 Volvo ont été immatriculées en Belgique en 2017.