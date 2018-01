Dans le secteur des hôtels et chambres d'hôtes, le taux de remplissage avoisine les 70%. Quelque 77% des hôteliers et gestionnaires de chambres d'hôte ayant participé à l'enquête estiment qu'il y a eu autant, voire plus de réservations que l'an dernier, indique l'agence du tourisme de l'Est de la Belgique.