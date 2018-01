Belga

A.Fr. (avec Belga) Le groupe belge Greenyard, devenu un leader mondial dans la transformation et la distribution de fruits et légumes, renonce à la reprise de la société américaine Dole Food Company, connue pour ses bananes et ses ananas en conserve. Les négociations de reprise ont été avortées sans accord possible, annonce la société belge ce vendredi. "Alors que cette acquisition aurait marqué une étape importante pour les deux sociétés, nous sommes confiants dans le fait que Greenyard déploie la bonne stratégie dans l'optique de poursuivre la croissance et de renforcer notre position de leader mondial en fruits et légumes", a déclaré Hein Deprez, président de la société établie à Wavre-Sainte-Catherine.