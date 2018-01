Décembre marque le 29e mois d'affilée de recul du chômage dans le nord de la Belgique. La Flandre termine 2017 sur un taux de chômage de 6,68%. Le nombre de chômeurs est en diminution dans toutes les catégories d'âge, et notamment parmi les moins de 25 ans (-9,1%) et au sein des plus de 50 ans (-1,3%).