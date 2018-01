Belga

A.Fr. (avec Belga) Les ventes de voitures ont connu une excellente année 2017 en Belgique. Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 1,3% à 546.558 véhicules, rapportent le service public fédéral Mobilité et Transports et la fédération sectorielle Febiac. Seules les années 2011 et 2010 ont enregistré un meilleur score que 2017 en la matière. Renault reste la voiture la plus vendue en Belgique. L’an dernier, davantage de Porsches que de Hondas ont cependant été achetée dans notre pays.