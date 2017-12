De plus en plus de citoyens font leur achat sur Internet. Et bon nombre de ces paquets sont livrés dans les points poste dans les petits supermarchés ou autres commerçants. Les gérants ont donc de plus en plus de travail, mais la rémunération par colis est insuffisante estime Luc Andries de l’Union des entrepreneurs flamands : "La charge de travail et les coûts du personnel deviennent trop grands. Par contre, les compensations sont insuffisantes pour pouvoir couvrir les coûts."