Le développeur d'Uplace ne compte cependant pas encore débrancher la prise de son projet commercial après la décision du Conseil d'Etat. Il attend une décision du gouvernement flamand, a indiqué l'entreprise.

Uplace affirme vouloir opter pour une approche constructive et appelle à laisser une chance au médiateur qui a été désigné par le gouvernement flamand. L'entreprise se dit également prête à envisager une "interprétation renouvelée" du projet, en mettant davantage l'accent sur le contexte urbain et l'équilibre entre les différentes fonctions avec un rôle accru pour la culture et les loisirs.

Le patron Jan Van Lancker souligne que l'entreprise n'a pas intérêt construire Uplace là où il n'y a pas de demande ou de besoins. "Nous travaillons à ce projet depuis dix ans et nous continuerons à le faire, dans une atmosphère constructive et positive." Uplace regrette l'insécurité juridique à laquelle il se heurte. "Sans sécurité juridique, personne - ni les entreprises ni les citoyens - ne peut avancer."

L'annulation du Conseil d'Etat signifie également que toute la zone de reconversion Machelen-Vilvorde est mise au frigo, estime Uplace.