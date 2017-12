Reporters

A.Fr. (avec Belga) Port of Antwerp International (PAI), la filiale du port d’Anvers spécialisée dans la consultance et les investissements, a été choisie par le gouvernement du Bénin pour mener une mission de modernisation du port de Cotonou. Les autorités béninoises veulent faire croître le port, dont les infrastructures et l’organisation doivent néanmoins être mises à jour.