Arnaud Feist reconnait toutefois que l'infrastructure atteint ses limites aux heures de pointe. "D'ici 2020, on doit d'ailleurs trouver une solution pour augmenter la capacité durant ces heures fatidiques. L'idée, c'est de passer de 74 à 84 mouvements (décollages et atterrissages) par heure. A partir de 2025, il faudra des mesures plus structurelles, comme celles d'allonger la piste ou le taxiway. Notre objectif est de garder une croissance du nombre de passagers de 3 à 4% par an », expliquait encore le CEO de Brussels Airport à plusieurs quotidiens.

Le trafic cargo atteint aussi un sommet cette année. Au cours du mois de décembre, Brussels Airport a dépassé la barre des 500.000 tonnes de marchandises transportées - pour la première fois depuis 2008.