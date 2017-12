Les syndicats socialiste, chrétien et libéral avaient rendez-vous à 10h30 à la gare du Nord à Bruxelles pour réclamer "un système de pension transparent et prévisible". Le front commun syndical s'oppose au "démantèlement de nos pensions et (à) la précarité qui touche les pensionnés". Avec cette manifestation nationale, il entend montrer son profond désaccord avec la réforme du système des pensions initiée par le gouvernement fédéral.

"Nous voulons surtout conscientiser la population pour que les mesures prévues par le gouvernement ne passent pas aussi facilement que celles qui ont déjà été prises", précisait Nicolas Deprets, attaché de presse du secrétaire général de la FGTB. Celui-ci dénonce une série de projets sur la table du gouvernement comme la pension à points "dont on ne connaît rien à part le nom". Ce système, envisagé par le ministre fédéral des Pensions, Daniel Bacquelaine, accordera des points aux citoyens en fonction de leur carrière, qui seront ensuite convertis en pension. Or, "on ne connait pas et on ne connaitra pas la valeur du point accordée". "Elle sera utilisée comme une variable d'ajustement budgétaire, ce qui est très dangereux", craint l'attaché de presse.