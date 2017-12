Ils ont relevé 48.864 prix durant leurs cinq visites inopinées. Ils ont comparé quatre types de paniers de produits: l'un ne contenant que des produits de marques (inter)nationales, un autre ne contenant que des produits de premier prix, un troisième reprenant les marques distributeurs et un quatrième reprenant un mélange de produits. Seuls les prix ont été comparés, l'enquête ne dit donc rien sur la qualité des produits ou des services par exemple.

Comme les années précédentes, c'est Colruyt qui est le supermarché le moins cher. Pour le panier reprenant un mix de produits, il est 3% moins cher que Albert Heijn, et 4% moins cher que Okay. A l'autre bout du spectre, Smatch est 20% plus cher et Match 18%.

Le groupe de Hal est également le moins cher en ce qui concerne les produits premiers prix. Pour les marques de distributeurs, par contre, c'est Aldi et Lidl qui raflent la première place. Colruyt est, là, 25% plus cher que ces deux chaînes.

Enfin, sur base des réponses de 4.000 clients, il ressort que Bio-Planet, également du groupe Colruyt, recueille le plus de points à l'enquête de satisfaction. Etaient évalués la qualité de la viande, du pain et des fruits et légumes, le confort du magasin et la courtoisie du personnel, entre autres.

Test Achats lance par ailleurs ce lundi un module permettant aux consommateurs de calculer les économies qu'ils pourraient réaliser en fonction de leur comportement d'achats et de leur adresse.