"Si le principal problème du marché du travail en Belgique reste l'intégration très difficile des travailleurs peu qualifiés, le rapport démontre qu'un niveau élevé de qualification ne gomme pas les inégalités entre travailleurs d'origine belge et travailleurs d'origine étrangère." En effet, l'écart des taux d'emploi entre les travailleurs d'origine étrangère hautement qualifiés et leurs homologues d'origine belge s'élevait encore à 18,7% en 2014.

Le service public n'est pas à prendre en exemple. Les travailleurs d'origine belge y restent "nettement surreprésentés, en particulier parmi les fonctionnaires statutaires", selon Jan Vanthuyne, président du SPF Emploi.

Le phénomène se vérifie également au niveau des stages d'insertion en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Les jeunes d'origine étrangère mettent en moyenne bien plus de temps que les personnes d'origine belge à décrocher un premier emploi après leur inscription. Près de la moitié des Belges (45,1%) le font dans les trois premiers mois, contre entre 23 et 30% pour les autres origines. Si, en moyenne, la majorité des jeunes Belges mettra six mois à trouver un job, il faudra 12 mois pour les jeunes originaires de pays de l'UE ou candidats à l'UE (surtout Turquie) et plus d'un an pour les jeunes issus d'autres pays du continent, du Maghreb, des Proche- et Moyen-Orient, d'Amérique centrale et latine ainsi que du continent africain au sens large.

Ces retards sociétaux s'expliquent par différents facteurs. "La discrimination sur le marché du travail est bien sûr un facteur important", constatent Jan Vanthuyne et Patrick Charlier (Unia). "Mais les obstacles élevés à l'entrée, la faible mobilité professionnelle, l'inégalité des chances dans l'enseignement et les difficultés rencontrées par les familles dans lesquelles personne ne travaille jouent aussi un rôle."

Un élément plutôt optimiste ressort tout de même du rapport: le taux d'emploi des demandeurs d'asile reconnus est en forte progression. De 2011 à 2014, le nombre de ces personnes à l'emploi a triplé.