Le tribunal de commerce de Gand déclarait la faillite de la banque Optima le 15 juin 2016 et le parquet ouvrait une enquête après la transmission de potentielles infractions pénales par la Banque nationale. Près d'un an et demi après le début de son enquête, la juge d'instruction gantoise Annemie Serlippens a décidé de placer Jeroen, Ruben et Rebecca Piqueur sous mandat d'arrêt, après les avoir entendus jeudi soir.

La porte-parole du parquet Caroline Jonckers a confirmé l'information, sans livrer davantage de détails. Jeroen Piqueur et ses deux enfants devraient comparaître vendredi devant la chambre du conseil de Gand, qui statuera sur leur maintien en détention.