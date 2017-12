La SNCB promet en outre de meilleures connections : dans près de 20% des 550 arrêts, les connections ont été améliorées. Les liaisons avec les bus des sociétés De Lijn (Flandre), TEC (Wallonie) et Stib (Bruxelles) ont également été améliorées. "Nous y travaillons depuis l’automne 2015", précisait Dimitri Temmerman.

La durée des voyages a également été améliorée dans le nouveau plan - en moyenne de 3%. Le trajet vers Blankenberge, Heist, Duinbergen et Knokke par exemple durera ainsi 10 minutes de moins. Pour la Flandre, le gain de temps sera le plus spectaculaire sur la ligne entre le Limbourg et le littoral, sur le train IC entre Genk et Knokke. On y gagnera 12 minutes.

En Wallonie, les principaux gains de temps concerneront les liaisons Namur-Bruxelles (gain de 5 minutes), Liège-Charleroi (gain de 10 minutes) et Ath-Mons (gain de 15 minutes).