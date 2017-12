North Sea Port est un domaine de 60 kilomètres de long, allant de Vlissingen et Terneuzen aux Pays-Bas à Gand en Belgique. Il devient l’un des dix plus grands ports de mer d’Europe. D’ici 2022, le nombre d’emplois créés dans le North Sea Port devrait passer de 97.000 à 100.000.

La fusion entre le port de Gand et ceux de Zélande a été signée vendredi sur un navire faisant route de Gand à Terneuzen, en présence du ministre-président flamand Geert Bourgeois (N-VA, photo) et du ministre néerlandais de l’Infrastructure et des Voies d’eau, Cora van Nieuwenhuizen.