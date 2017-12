Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens A Bruxelles et dans de nombreuses villes flamandes, les hôtels sont presque complets pour la nuit de mercredi à jeudi. En cause : des Catalans qui vont se rendre dans la capitale jeudi et qui ont besoin d'un endroit où dormir. Les B&B's ont également enregistrés plus de réservations que d'habitude. Deux organisations indépendantistes catalanes organisent une manifestation à Bruxelles jeudi, on y attend quelque 20.000 participants.