Il s’agit d’une baisse de 6,5 % par rapport à l’année dernière. C’est le 28e mois d’affilé que le taux de chômage diminue en Flandre, et ce dans tous les secteurs.

Les personnes de plus de 60 ans représente toutefois la seule catégorie de la population où le chômage augmente. Cela s’explique par le fait qu’ils doivent être plus longtemps disponible pour le marché de l’emploi et sont donc plus longtemps comptabilisé.