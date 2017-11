Une voiture électrique doit pouvoir être chargée. La Belgique investit d'ailleurs énormément dans une infrastructure adéquate, relève le rapport d'i-Cleantech Vlaanderen, une organisation indépendante reliant les entreprises flamandes, le monde de la connaissance, le gouvernement et la société.

Avec plus de 20 stations de recharge par 1.000 kilomètres, le pays occupe la quatrième place du classement européen. Les Pays-Bas trônent en tête avec 150 stations, suivis de la Suisse (44) et du Luxembourg (24,8). La Norvège et ses vastes étendues naturelles n'apparait qu'en dixième position.