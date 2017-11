Baronie est l'un des plus importants producteurs belges de chocolat. Sa production est principalement commercialisée sous des marques de distributeur. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à un demi-milliard d'euros environ. Le groupe a son siège principal à Furnes (Flandre occidentale), mais possède aussi des filiales à Eupen, Bruges et Kruibeke.

Au cours des cinq dernières années, Baronie et son propriétaire ont racheté les marques de chocolat Jacques et Kathy, le spécialiste de la truffe au chocolat Duc D'O, et la britannique Ashbury.

Sweet Products sera le troisième propriétaire d’Ijsboerke depuis 1997. A l’époque, l’entreprise familiale belge, en difficultés financières, avait été rachetée par la société NPM d’Albert Frère. Staf Janssens venait de décéder. Il avait créé Ijsboerke en 1935, en faisant sa première tournée à Tielen à l’âge de 14 ans. Menacé à nouveau de faillite en 2013, le glacier belge était racheté par le producteur flamand de pralines glacées Glacio.

Le Néerlandais Fons Walder réside depuis 30 ans déjà à Knokke, au littoral belge.