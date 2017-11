Un nouveau règlement de police obligera désormais les bijoutiers à respecter certaines conditions de moralité en vue de l'exercice de leur profession. Alors que les attestations devront apporter davantage de sécurité, tant au client qu'à la police, en ce qui concerne la pièce achetée, les caméras de surveillance seront un outil supplémentaire pour la police.

Les bijoutiers qui satisfont au label de qualité "Antwerp's Most Brilliant" répondent d'ores et déjà à des conditions plus strictes, selon les autorités de la métropole, et seront donc exemptés de ces nouvelles règles. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Une période de tolérance pour le système de surveillance sera en vigueur jusqu'au 1er mars prochain.