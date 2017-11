A.Fr. (avec Belga) En Belgique, la pression fiscale sur les entreprises atteint maintenant 57,1%. C’est ce qu’indique le rapport "Paying taxe 2018" publié par l’entreprise de consultance PwC et la Banque nationale. Cette pression a néanmoins légèrement baissé par rapport à 2016 en raison du tax-shift. D’après l’étude qui a analysé les systèmes fiscaux de 190 pays, la charge fiscale en Belgique dépasse largement la moyenne européenne et est l’une des plus élevées au monde.