A.Fr. (avec Belga) Alors que le gouvernement fédéral veut allonger encore la durée des carrières, les travailleurs plus âgés ne l’entendent apparemment pas tous de cette oreille. Si l’on en croit une enquête réalisée par le site vacature.com - qui rassemble des offres d’emplois dans un large éventail de domaines -, quatre quinquagénaires sur dix souhaiteraient être pensionnés le plus vite possible, de préférence déjà le mois prochain.