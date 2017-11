Fondé en 1983, ce dernier représente l'ensemble des secteurs de l'industrie chimique en Inde. L'ICC souhaite ainsi acquérir davantage de connaissances sur le secteur, tandis que le port anversois voit dans cette signature une opportunité de promouvoir encore davantage ses installations. Ce protocole d'entente permettra "de promouvoir mutuellement les ports et assister les entreprises des deux pays à échanger leurs expertises et technologies", a déclaré le ministre-président flamand Geert Bourgeois (photo archives) lors d'une réception des autorités portuaires d'Anvers.

"Le ministère flamand de la Mobilité Ben Weyts fournit aussi 12 bourses destinées au personnel indien pour bénéficier d'une formation à l'Antwerp/Flanders Port Training Center", a rappelé Bourgeois. La Flandre offre par ailleurs des bourses pour suivre un master en 'Transport and Maritime Management' au Centre du transport maritime et aérien de l'université d'Anvers.

L'Inde joue un rôle de premier plan pour la Flandre, puisque le pays est son septième partenaire commercial le plus important. En 2016, le nord du pays a pesé dans 97,53% du total des exportations belges vers l'Inde. Entre janvier et juillet 2017, la Région y a également exporté pour 5,02 milliards de biens, ce qui représente toutefois une légère baisse de 0,42% par rapport à la même période un an plus tôt.

"Il existe un potentiel énorme de collaboration entre nos deux pays dans les secteurs maritime, logistique, du transport et de la technologie portuaire. Je suis convaincu que l'événement d'aujourd'hui contribuera à renforcer les liens d'affaires entre la Belgique et l'Inde sur le plan de la logistique maritime, au bénéfice de nos deux pays", a conclu le ministre-président Geert Bourgeois.