Les communes de Machelen (+18,1%), Zaventem (+15,3%) et Vilvorde (+15,3%) ont connu les augmentations les plus importantes. Celles d’Asse et Drogenbos ont également vu leur population croître de plus de 10%. Le nombre de ménages privés a augmenté de 6,6%, pour passer à un total de 168.924.

L’an dernier, quelque 62.954 habitants (14,8%) dans cette région périphérique avaient une nationalité autre que belge. Le plus haut pourcentage de citoyens d’origine étrangère a été constaté dans la commune de Kraainem (31,1%) et dans celle de Tervuren (26%). Par rapport à 2006, le nombre d’habitants non belges dans cette région a augmenté de 4%.

Plus de 35% de la population dans les communes de la périphérie flamande de Bruxelles est aujourd’hui d’origine étrangère. C’est seulement le cas pour 10,5% parmi les seniors de plus de 65 ans.