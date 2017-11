Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Quelque 6.300 manifestants affiliés aux trois principaux syndicats ont défilé mercredi matin devant les institutions européennes à Bruxelles. Le front commun et la Confédération européenne des syndicats (CES) demandent une Europe plus sociale alors que doit se tenir un Sommet social le 17 novembre à Göteborg (sud-ouest de la Suède). Un socle européen des droits sociaux sera proclamé lors de ce Sommet. Il repose sur trois axes: l'égalité des chances sur le marché de l'emploi, des conditions de travail et salariales équitables et la protection sociale au sens large.