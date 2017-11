C’est le conseiller communal Philip Bolle (SP.A) qui avait tiré la sonnette d’alarme. "En 2016, on a dépensé 116 euros pour l’achat du vin de messe. Pour 2017, on a budgété 800 euros et pour 2018 le budget prévu grimpe à la somme astronomique de 1.500 euros", indiquait Bolle lundi soir au cours du conseil communal d’Ypres.